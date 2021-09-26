GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da 3-0'lık yenilgi sonrası 6 değişiklik

Luyindama, Kerem, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Halil, Göztepe mücadelesi ile birlikte sahalara dönüyor. İmparator, zorunlu haller dışında artık ilk 11'i değiştirmeyecek.

Sabah'ın haberine göre; Kayseri'de rotasyon yapan G.Saray'da Berkan, Cicaldau ve Halil dinlendirilmiş, Luyindama, Morutan ve Kerem kulübeye çekilmişti. 3-0'lık yenilgiyle teknik direktör Fatih Terim takımı değiştirme kararı aldı.

Deneyimli teknik adam, Göztepe maçında Alpaslan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'e şans vermeyecek. 6 oyuncu yerine Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil 11'e geri dönecek. 3 yerli kuralını Berkan, Kerem ve Halil karşılayacak.