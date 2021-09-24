Galatasaray Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan ancak son 4 lig maçından yalnızca 2 puan çıkartabilen Galatasaray, sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Sezona büyük umutlarla giren ve ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Aslan, Göztepe'yi yenip olumsuz havayı dağıtmak istiyor.

Teknik adam değişikliğine giden konuk ekip Göztepe de istediği sonuçları alamıyor. Sarı kırmızılılar, Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup etmesinin ardından önce İzmir derbisinde Altay'a son hafta ise sahasında Hatayspor'a mağlup oldu.

İki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı Galatasaray Göztepe maçının yayın saati ve kanalı da merak ediliyor. İşte Galatasaray Göztepe maçına dair bilinmesi gerekenler...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray Göztepe maçı 26 Eylül 2021 Pazar günü oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray ve Göztepe'nin sahaya şu 11'lerle başlaması bekleniyor;

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlı, Halil Dervişoğlu.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, David Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye.