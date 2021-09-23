Haberler Galatasaray Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. maçında Galatasaray, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'ya konuk olacak. Sarı kırmızılı ekip, maçı kazanarak son dönemlerde ligde alınan kötü sonuçları unutturmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi'ne Lazio galibiyeti ile başlayan Aslan, grubun güçlü ekiplerinden Marsilya karşısında ideal 11'i ile sahada olacak. Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Marsilya Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:46
Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:

30 Eylül: (2. Hafta)

Olympique Marsilya-Galatasaray

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray

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