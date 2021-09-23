Marsilya - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Avrupa Ligi maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Galatasaray Marsilya maçı saat kaçta? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. E grubu 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'ya konuk olacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Marsilya - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
MARSILYA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Marsilya - Galatasaray maçı 30 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray