Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Jonas Wind atağı! Gözler Fatih Terim'in raporunda

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro yapılanması için düğmeye basan Galatasaray 'da gözler devre arasına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim 'in bir süredir sorunlar yaşadığı Mbaye Diagne ile ocak ayında yollarını ayırmak istemesi sonrası forvet transferi için düğmeye basıldı. Teknik heyet, scout ekibiyle çalışmalara başladı.

GÖZLER FATİH TERİM'İN RAPORUNDA

Takvim'in haberine göre forvet bölgesine de genç ve potansiyelli bir isim almak isteyen Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Scout ekibinin uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Jonas Wind'in ismini ilk aday olarak teknik heyete sunduğu öğrenildi. Fatih Terim'in de onay vermesi durumunda kısa süre içinde Danimarkalı yıldız ve Kopenhag ile temas kurulacak.