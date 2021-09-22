Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Jonas Wind atağı! Gözler Fatih Terim'in raporunda

Yaz transfer döneminde çok büyük bir kadro yapılanması için düğmeye basan Galatasaray'da gözler devre arasına çevrilmiş durumda. Teknik direktör Fatih Terim'in bir süredir sorunlar yaşadığı Mbaye Diagne ile ocak ayında yollarını ayırmak istemesi sonrası forvet transferi için düğmeye basıldı. Teknik heyet, scout ekibiyle çalışmalara başladı.
GÖZLER FATİH TERİM'İN RAPORUNDA
Takvim'in haberine göre forvet bölgesine de genç ve potansiyelli bir isim almak isteyen Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Scout ekibinin uzun bir süredir gözlem altında tuttuğu Jonas Wind'in ismini ilk aday olarak teknik heyete sunduğu öğrenildi. Fatih Terim'in de onay vermesi durumunda kısa süre içinde Danimarkalı yıldız ve Kopenhag ile temas kurulacak.
KULÜBÜYLE 4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
22 yaşında ve 1.90 boyunda olan Jonas Wind son iki sezondaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon 14 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Victor Nelsson'un milli takımdan arkadaşı. Kulübüyle 4 yıl daha sözleşmesi olan Wind'in piyasa değeri 5 milyon Euro.