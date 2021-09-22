Fatih Terim, Kayserispor Galatasaray maçının ardından konuştu!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar üst üste 4. maçından da 3 puan çıkaramamış oldu.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in o sözleri;

Son haftalarda da puan kaybediyoruz, evet. Bir defa herhalde Hikmet Hoca anlatmıştır maçı, bu kadar uzun kaldığına göre. Ben bir daha anlatmayayım hiç. Tabii ki mağlup olmak puan kaybetmek istemeyiz ama futbolcun içinde bunlar var. Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük altından kalkmasını biliriz. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik ama olamıyoruz.

Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız. Bunların hepsini bir tarafa koyacak hem tecrübeye hem Galatasaraylılığa sahibiz. Çok üzülüyoruz ama böyle bir karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda böyle şeyler oluyor. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini bilecek kadar Galatasaray'ın başındayız. Görecekler ki müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder etmez, biz bunları bilecek konumdayız.

Ligin bitmesine çok zaman var, biz bunların üstesinden geliriz merak etmesinler. Bir hafta önceki Lazio maçıyla şimdiki Galatasaray arasında büyük fark var. Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncular da bu şansı iyi değerlendiremedi. Bunları görmüş olduk.



