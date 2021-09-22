Haberler Galatasaray Kayserispor - Galatasaray: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Gs maçı özeti

Kayserispor - Galatasaray: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Gs maçı özeti

Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ve Galatasaray, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmada, ev sahibi Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Galatasaray karşısında Kayserispor'un golleri Mame Thiam (2) ve Emrah Başsan'dan geldi. | Maç özeti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:52 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 21:59
Kayserispor - Galatasaray: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET | Gs maçı özeti

Kayserispor ve Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayseri'de karşı karşıya geldi. Mücadele Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor'un golleri 39' 68' Mame Baba Thiam, 45' Emrah Başsan'dan geldi. Öte yandan Bernard Mensah, 2 asist üretti.

Bu sonuçla Kayserispor, puanını 10'a yükselterek 8. sıraye yerleşti. Galatasaray ise 8 puanla 11. sırada yer aldı.

Galatasaray, gelecek hafta evinde Göztepe'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Giresunspor'a konuk olacak.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyet çıkartamadı. İşte o maçlar;

Kasımpaşa 2-2 Galatasaray
Trabzonspor 2-2 Galatasaray
Galatasaray 0-1 Alanyaspor

SON DAKİKA