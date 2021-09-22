CANLI | Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS MAÇI CANLI SKOR

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı detayları...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY 11'LERİ:

KAYSERİSPOR - Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Gustavo, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

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KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL

Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL

Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL

Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL

Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL

Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL

Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL

Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL

Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

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