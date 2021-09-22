Haberler Galatasaray CANLI | Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS MAÇI CANLI SKOR

CANLI | Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS MAÇI CANLI SKOR

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galatasaray, kazanarak Alanyaspor mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Son maçta Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor da 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın bilet fiyatları ne kadar? Maç ile ilgili tüm detaylar... (GS MAÇI CANLI SKOR)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:27 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 19:34
CANLI | Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler | GS MAÇI CANLI SKOR

Süper Lig'in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Galatasaray, Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Kayserispor - Galatasaray maçı detayları...

KAYSERİSPOR - GALATASARAY 11'LERİ:
KAYSERİSPOR - Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam
GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Gustavo, Oğulcan, Emre Kılınç, Feghouli, Mostafa.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Galatasaray maçı 22 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar gün boyu A Spor ekranlarında yer alacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kadir Sağlam oldu.

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KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

Batı Balkon: C-D-E Blok - 125 TL
Batı Balkon: B-F-G Blok - 95 TL
Batı Alt: C-D-E Blok - 85 TL
Batı Alt: B-F-G Blok - 75 TL
Doğu Alt: C-D-E Blok - 65 TL
Doğu Alt: A-B-F-G Blok - 55 TL
Doğu Üst: Tüm Bloklar - 45 TL
Kuzey Üst: Tüm Bloklar - 35 TL
Güney Alt: Tüm Bloklar - 35 TL

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