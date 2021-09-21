Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Boey, Berkan Kutlu, Cicaldau, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz; Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosuna alınmazken, Mbaye Diagne kadroya dahil edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 16:27 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 16:45
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Sacha Boey, Berkan Kutlu, Cicaldau, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yer almadı. Alanyaspor maçında kadroda olmayan Mbaye Diagne ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'dan kadroya alınmayan isimler hakkında açıklama geldi:

"Takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı."

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