Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Kadroda Sacha Boey, Berkan Kutlu, Cicaldau, Arda Turan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yer almadı. Alanyaspor maçında kadroda olmayan Mbaye Diagne ise kadroya dahil edildi.

Galatasaray'dan kadroya alınmayan isimler hakkında açıklama geldi:

"Takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı."