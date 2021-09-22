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GALATASARAY HABERLERİ: Kayserispor Galatasaray maçı sonrası Fernando Muslera'dan mağlubiyet yorumu! "Soyunma odasında toplandık..."

Son dakika spor haberi: Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla kötü gidişata durduramayan Aslan, Süper Lig'de son 4 maçından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Muslera yaptığı açıklamada, birçok yeni oyuncunun takıma katıldığını ve adaptasyon sürecinin olduğunu ifade etti. Deneyimli eldiven, mücadele sonrasında soyunma odasında takım arkadaşlarıyla toplanıp konuştuklarını belirtti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:22 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:29
GALATASARAY HABERLERİ: Kayserispor Galatasaray maçı sonrası Fernando Muslera'dan mağlubiyet yorumu! "Soyunma odasında toplandık..."

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Sarı-kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

"Kayseri'yi tebrik etmek istiyorum. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. İyi mücadele ettiler." diyerek sözlerine başlayan Muslera, "Hafta boyunca iyi çalışıyoruz. Bir bahane bulmak doğru değil. Ligi erken açtık. Tamamıyla, birçok oyuncu yeni oyuncu. Bir adaptasyon süreci var. Bugün daha bir arkadaşımız ilk maçına çıktı. Bunlar bahane değil ama ligin başlangıcında böyle sıkıntılar oluyor.

Soyunma odasında toplandık. Biz Galatasaray'ız, daha çok maçımız var, gelecekte bu sıkıntıları aştık dedik. Bunlar bahane değil. Herkes kendini daha iyi şekilde hazırlamalı. Herkes birbirini daha iyi tanıyacak. Bunu bir kenara bırakmalıyız artık. Lig var, Avrupa var. Lazio maçında o performansı gösteren bu takımdı. Bu potansiyel bizde var. Üzüleceğiz ama bunu bir kenara bırakmalıyız, 3 gün sonra bir maçımız var. Çok fazla dertlenmenin bir anlamı yok. Bunu unutup geleceğe bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

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