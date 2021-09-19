Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Son dakika Galatasaray Alanyaspor maçı haberleri: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 15:41 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 15:49
Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Kiritik karşılaşma öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Lazio maçında hakkımız olan bir galibiyet aldık. Taraftarımız da mutlu ettiğimiz görülüyor. İnşallah bu performansımızı arttırarak devam ettiririz. Konsantremiz devam etmeli. 3 puanla devam etmeliyiz.

İstikrar adına Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor karşısında zorunlu dışında değişiklik yapmadık. Ayrıca bugün Assunçao'yu da görmek istiyorum.

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