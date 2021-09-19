Son dakika spor haberi: Fatih Terim Galatasaray Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

Kiritik karşılaşma öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:

Lazio maçında hakkımız olan bir galibiyet aldık. Taraftarımız da mutlu ettiğimiz görülüyor. İnşallah bu performansımızı arttırarak devam ettiririz. Konsantremiz devam etmeli. 3 puanla devam etmeliyiz.

İstikrar adına Trabzonspor, Lazio ve Alanyaspor karşısında zorunlu dışında değişiklik yapmadık. Ayrıca bugün Assunçao'yu da görmek istiyorum.