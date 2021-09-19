Selçuk İnan'dan yıllar sonra transfer itirafı! Fenerbahçe...

NTV'ye konuşan Selçuk İnan, Galatasaray'a transferi öncesine dair önemli ifadeler kullanıd.
"G.SARAYLI OLMASAM BİLE..."
Selçuk İnan yaptığı konuşmada, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim. 2010'da Trabzonspor'dayken Fenerbahçe'yi yenip kupayı kazandık. 1 sene daha sözleşmem vardı. Şenol Güneş'i ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum ama hayallerim vardı. O dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan beni isteyen takımlar vardı ama o sene Trabzonspor'da kalmak istiyordum."dei.
"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUM"
Selçuk konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.