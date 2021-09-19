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Selçuk İnan'dan yıllar sonra transfer itirafı! Fenerbahçe...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, transfer itirafında bulundu. Selçuk İnan yaptığı açıklamada, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 16:19
Selçuk İnan'dan yıllar sonra transfer itirafı! Fenerbahçe...
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, geçmişte yaşadığı transfer serüvenine ilişkin konuştu.

NTV'ye konuşan Selçuk İnan, Galatasaray'a transferi öncesine dair önemli ifadeler kullanıd.

"G.SARAYLI OLMASAM BİLE..."
Selçuk İnan yaptığı konuşmada, "Galatasaraylı olmasam bile o dönemde Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye gidemezdim. 2010'da Trabzonspor'dayken Fenerbahçe'yi yenip kupayı kazandık. 1 sene daha sözleşmem vardı. Şenol Güneş'i ve takım arkadaşlarımı çok seviyordum ama hayallerim vardı. O dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Avrupa'dan beni isteyen takımlar vardı ama o sene Trabzonspor'da kalmak istiyordum."dei.

"ŞAMPİYON OLABİLECEĞİMİZE İNANIYORDUM"
Selçuk konuşmasının devamında, "Şampiyon olabileceğimize inanıyordum ve "Trabzonspor'da mutluyum, takımda kalmak istiyorum" dedim ama o sene için demiştim. Onu "Selçuk Trabzonspor'da çok mutluyum dedi ama gitti" diye kestiler ama o röportaj öyle değildi. 1 senem daha vardı, kulübün menfaatlerine uyacaksa beni satabilirler diye belirtmiştim." ifadelerini kullandı.
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