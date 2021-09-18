Galatasaray NEF Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası kapsamında filede derbi heyecanı yaşanacak. Turnuvanın üçüncülük maçında Galatasaray NEF ile ezeli rakibi Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY NEF-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray NEF'in Fenerbahçe Beko ile Bursa TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacağı hazırlık maçı bugün saat 15.00'te başlayacak ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.
SEYİRCİYE AÇIK
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan Covid-19 tedbirleri protokolü gereği 2021-2022 sezonunda salonlar, yüzde 50 kapasiteyle taraftarlara açık olacak.