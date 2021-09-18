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Galatasaray NEF Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası kapsamında daha önce TOFAŞ karşısına çıkan sarı-kırmızılılar, 88-78 yenilmişti. Daha sonra Gaziantep Basketbol'la karşılaşan Galatasaray, parkeden 77-68 galip ayrılmıştı. Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko üçüncülük maçında karşılaşacak. Peki, Galatasaray NEF-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:39
Galatasaray NEF Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası kapsamında filede derbi heyecanı yaşanacak. Turnuvanın üçüncülük maçında Galatasaray NEF ile ezeli rakibi Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY NEF-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray NEF'in Fenerbahçe Beko ile Bursa TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacağı hazırlık maçı bugün saat 15.00'te başlayacak ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan Covid-19 tedbirleri protokolü gereği 2021-2022 sezonunda salonlar, yüzde 50 kapasiteyle taraftarlara açık olacak.


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