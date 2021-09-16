Son dakika Galatasaray haberi: Avrupa Fatihi sahne alıyor! İşte Fatih Terim'in Lazio maçı 11'i (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün gruptaki ilk maçına çıkacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Lazio'yu ağırlayacak. Exxen'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı veren Cimbom, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Aslan, 3. elemede St. Johnstone'u 1-1 ve 4-2, play-off turunda da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: MUSLERA, YEDLIN, NELSSON, MARCAO, VAN AANHOLT, BERKAN, TAYLAN, MORUTAN, CICALDAU, KEREM, HALİL



LAZIO: REINA, LAZZARI, FELIPE, ACERBI, HYSAJ, LEIVA, MILINKOVIC, ALBERTO, ANDERSON, PEDRO, IMMOBILE



BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Lazio'yu konuk edecek olan Galatasaray, çıktığı son 8 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. 4'ü Avrupa Ligi eleme turları, 4'ü de Süper Lig'de olan karşılaşmalarda 4'er galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 16 kez rakip fileleri havalandırırmayı başarırken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.



ASLAN'DA 4 EKSİK



Cimbom, bugünkü zorlu karşılaşmaya 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan ile Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, Lazio'ya karşı oynamayacak. Bu arada Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Assunçao ve Fatih Öztürk ise UEFA listesine bildirilmediği için görev yapamayacak.



295



Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak. Oynadığı 294 maçın 103'ünden galibiyetle ayrılan Aslan, 114 yenilgi, 77 de beraberlik aldı.



GÖZLER MURİÇ'TE



Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'a Çaykur Rize ve Fenerbahçe formalarıyla oynayan Vedat Muriç, bu kez Lazio'da rakip olacak. İtalyan ekibinin maç kadrosunda bulunan Kosovalı golcünün karşılaşmaya yedekte başlaması bekleniyor.



LAZIO İLE 5. RANDEVU



Temsilcimiz Galatasaray, Lazio ile bugün 5. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 maçtan bir galibiyet alan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 2 yenilgi bir de beraberlik elde etti.



SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK



Ligde son 3 haftada savunmada Nelsson-Luyindama ikilisiyle oynayan Galatasaray, Lazio karşısında değişikliğe gidecek. Ligde 8 maçlık cezası nedeniyle oynamayan Marcao'nun bugün Nelsson ile birlikte savunmanın göbeğinde görev yapması bekleniyor.



'MUAZZAM BİR DUYGU'



Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, "Avrupa Ligi güzel bir organizasyon. Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor. Bu yıl Avrupa Ligi geçmişe göre daha da karmaşık olacak. En iyi dizilişle sahaya çıkacağız. Kadroya yarın (bugün) karar vereceğim" dedi.