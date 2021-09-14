Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Olimpiu Morutan farkı! Ryan Babel... (GS haberi)

Galatasaray taraftarı Morutan'ın oyundan alınmasına anlam veremedi. İlk yarıda Morutan 18 kez, ikinci yarıda Babel 45 kez topla buluştu. Morudan oyunu yönlendirip, hücumda büyük katkı yaparken Babel oyuna etki edecek hamlelerde bulunamadı.

Morutan yüzde 66.7, Babel yüzde 84.2 pas isabeti yakaladı.

Morutan 2'de 1, Babel 2'de 0 isabetli şut attı.

Morutan 2 kilit pas verdi. Babel 0'da kaldı.

Morutan 3, Babel 2 kez adam geçti.

Morutan 1, Babel 3 kez top kaptırdı.

İki oyuncu da 2'şer kez defansif hamle yaptı.