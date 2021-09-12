Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera'dan büyük fedakarlık

Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı camiada Muslera sevinci yaşanıyor. Uruguaylı eldiven milli takımıyla Dünya Kupası Elemeleri maçlarında oynamıştı. Son olarak Ekvador maçına çıkan Fernando Muslera, 20 saatlik yolculuk sonrası İstanbul'a döndü. Takımdan ayrı olarak Trabzon'a gelmesi beklenen Muslera, fedakarlık yaptı.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, dün milli takımından 20 saatlik yolculuk sonunda İstanbul'a döndü. 35 yaşındaki kaptan, Trabzon'a hareket edecek sarı-kırmızılı kafileye yetişti.

Galatasaray'ın diğer kaptanı Arda Turan ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Sol ayak bileğindeki iç yan bağ hasarı nedeniyle tedavisi süren tecrübeli futbolcu, Trabzon seyahati öncesi koltuk değnekleriyle takımı ziyaret ederek Fatih Terim ile sohbet gerçekleştirdi.