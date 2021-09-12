Jorge Jesus: Benfica'da oynamak istedi

Galatasaray'ın yeniden kiralamak için büyük uğraş verdiği Gedson Fernandes hakkında konuşan Jorge Jesus, "Benfica'da kalmak istedi" dedi. Jesus, "Gedson'un potansiyeline inanıyoruz. Mario ve Taarabt'ın pozisyonunda oynuyor. Bu pozisyon için her zaman aday ve bir seçim şansı sunuyor. Sürekli gelişiyor. Galatasaray'da oynadığı kadar oynamamış olmasına rağmen Benfica'da kalmak istedi" dedi. Ancak Gedson'un her fırsatta 'Galatasaray'da oynamak istediğini' söylediği bir ortamda Jesus'un sözleri inandırıcı bulunmadı.