Son dakika spor haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'yu bir araya getirecek

Galatasaray'da ligin ilk haftasında Giresun ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak herkesi şoke eden Marcao yeniden A takıma dönmek için artık günleri sayıyor.
Galatasaray'da ligin ilk haftasında Giresun ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak herkesi şoke eden Marcao yeniden A takıma dönmek için artık günleri sayıyor.
Yaptığı hareket tüm dünyada yankı bulan ve takım arkadaşlarının tepkisini alan Brezilyalı futbolcu kulüp tarafından önce kadro dışı bırakılmış sonrasında da bu yılki maaşının yaklaşık yüzde 17'sine denk gelen 150 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da takım arkadaşına saldırısı nedeniyle tecrübeli futbolcuya sekiz resmi müsabakadan men cezası vermişti.
16 Ağustos'ta Giresun deplasmanında yaşanan olayın ardından Randers maçlarının kadrosuna alınmayan, cezası nedeniyle Hatay ve Kasımpaşa karşılaşmalarında oynayamayan Marcao milli arada affedildi ve takımla antrenmanlara başladı. Hatta pazar günü Florya'da Farul Constanta ile oynanan hazırlık maçında sahadaki yerini aldı.
Hürriyet'in haberine göre; cezası nedeniyle ligde 6 maçta daha görev alamayacak olan 25 yaşındaki stoperin adı UEFA listesine de yazılırken Kerem'in milli takımdan dönmesiyle birlikte aradaki gerginliğin ortadan kaldırılması amacıyla 2 futbolcu bir araya getirilecek.