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Son dakika spor haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'yu bir araya getirecek

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile karşılaşan Galatasaray'da, Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırmış ve kırmızı kart görmüştü. Daha sonra disiplin kuruluna sevk edilen Brezilyalıya 8 maç men cezası verilmişti. Milli arada affedilen ve takımla çalışmalara başlayan Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun takıma katılmasını bekliyor. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilen Brezilyalı stoper ile Kerem Aktürkoğlu'nu bir araya getirecek. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2021 Çarşamba 11:27
Son dakika spor haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'yu bir araya getirecek

Galatasaray'da ligin ilk haftasında Giresun ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırarak herkesi şoke eden Marcao yeniden A takıma dönmek için artık günleri sayıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'yu bir araya getirecek

Yaptığı hareket tüm dünyada yankı bulan ve takım arkadaşlarının tepkisini alan Brezilyalı futbolcu kulüp tarafından önce kadro dışı bırakılmış sonrasında da bu yılki maaşının yaklaşık yüzde 17'sine denk gelen 150 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da takım arkadaşına saldırısı nedeniyle tecrübeli futbolcuya sekiz resmi müsabakadan men cezası vermişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'yu bir araya getirecek

16 Ağustos'ta Giresun deplasmanında yaşanan olayın ardından Randers maçlarının kadrosuna alınmayan, cezası nedeniyle Hatay ve Kasımpaşa karşılaşmalarında oynayamayan Marcao milli arada affedildi ve takımla antrenmanlara başladı. Hatta pazar günü Florya'da Farul Constanta ile oynanan hazırlık maçında sahadaki yerini aldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'yu bir araya getirecek

Hürriyet'in haberine göre; cezası nedeniyle ligde 6 maçta daha görev alamayacak olan 25 yaşındaki stoperin adı UEFA listesine de yazılırken Kerem'in milli takımdan dönmesiyle birlikte aradaki gerginliğin ortadan kaldırılması amacıyla 2 futbolcu bir araya getirilecek.

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