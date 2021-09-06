Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

Son dakika spor haberi... Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nda Gabon'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Takımdaki geleceğine dair de açıklamalar yapan Mohamed, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 14:38
Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

Bordeaux'ya transferinin neden gerçeklemediğiyle ilgili gelen soruya Mohamed, "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim."

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

"Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi" dedi.

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

Mısırlı santrfor, "Şu anda mevcut sezonun sonuna kadar Galatasaray ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

23 yaşındaki Mostafa Mohammed'in Galatasaray ile olan kiralık sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Galatasaray'ın 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini satın alma opsiyonu bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

Mostafa Mohamed, Galatasaray formasıyla çıktığı 25 maçta 9 gol atıp 1 asist yaptı.

SON DAKİKA