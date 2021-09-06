Son dakika spor haberi: Mostafa Mohamed açıkladı! "Bordeaux için Fransa'ya gittim ama..."

Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Gabon'a gol attıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Bordeaux'ya transferinin neden gerçeklemediğiyle ilgili gelen soruya Mohamed, "Milli Takım Teknik Direktörü Hossam El-Badri'den izin aldıktan sonra Bordeaux'ya imza atmak için Fransa'ya gittim."
"Sağlık muayenesinden geçtim. Ancak son anda transferim gerçekleşmedi. Galatasaray ile Zamalek arasında bir problem oldu ve Bordeaux'ya transferim gerçekleşmedi" dedi.