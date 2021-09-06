Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Mısır Gabon karşısında puanı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed ile kurtardı!

Son dakika spor haberi: Mısır Gabon karşısında puanı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed ile kurtardı!

Son dakika spor haberi... Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan golcü oyuncu Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeri'nde Mısır formasıyla karşılaşmanın 90. dakikasında Gabon'a attığı golle ülkesine 1 puanı kazandırdı. Mostafa Mohamed mücadeleye 77. dakikada dahil olmuştu.
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Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 09:37
Son dakika spor haberi: Mısır Gabon karşısında puanı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed ile kurtardı!

Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Galatasaray 'ın Mısırlı forveti Mostafa Mohamed, 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Gabon karşısında takımına 1 puanı getirdi.

Gabon, 73. dakikada Jim Allevinah'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 77. dakikada Mohamed, Mohamed Magdi Kafsha'ın yerine oyuna dahil oldu. 90. dakikada sahneye çıkan 23 yaşındaki forvet, attığı golle skoru belirledi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da 2021/22 sezonunda 7 resmi maça çıkan ve skor katkısı veremeyen Mohamed, gol orucunu Mısır formasıyla noktaladı.

Öte yandan Mısır, 4 puanla F Grubu'nda liderliğini sürdürürken, ilk puanını alan Gabon, 3. sırada yer aldı.

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