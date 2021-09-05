Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! "Aytaç Kara geldiği gibi gidiyor" (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyordu. Ancak Terim iki oyuncuya da şans verdi.