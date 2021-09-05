Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! "Aytaç Kara geldiği gibi gidiyor" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! "Aytaç Kara geldiği gibi gidiyor" (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer döneminin ilk günlerinde kadroya katılan Aytaç Kara, sarı kırmızılı formayla beklenen performansı gösteremedi. Abdurrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz olarak transfer ettiği oyuncu, UEFA Avrupa Ligi listesine de adını yazdırmayı başaramadı. 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 09:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! "Aytaç Kara geldiği gibi gidiyor" (GS spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Abdürrahim Albayrak'ın Fatih Terim'den habersiz transfer ettiği Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın sözleşmelerinin Burak Elmas yönetimi tarafından feshedileceği iddia ediliyordu. Ancak Terim iki oyuncuya da şans verdi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! "Aytaç Kara geldiği gibi gidiyor" (GS spor haberi)

Alpaslan şansını iyi değerlendirirken Aytaç değerlendiremedi. Sezon başında oynanan maçlarda yaptığı hatalar sonunu getirdi. UEFA Avrupa Ligi listesine adını yazdırmayı başaramadı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! "Aytaç Kara geldiği gibi gidiyor" (GS spor haberi)

Aytaç Kara'nın takımdan ayrılmaya hazırlandığı, ilk çıktığı takım olan Altay'la görüştüğü bildirildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin de Aytaç'la çalışmak istediği gelen bilgiler arasında..

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