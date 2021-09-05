Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 70 milyon TL'lik Burak Elmas farkı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 70 milyon TL'lik Burak Elmas farkı

Son dakika Galatasaray spor haberi: Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirdi. Yüksek kazançlıların yerlerine, genç oyuncuları daha düşük yıllık ücretlerle kadroya katan Elmas ve ekibi, 70 milyon TL daha az maliyetli takım kurdu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 70 milyon TL'lik Burak Elmas farkı

Eski yönetimden Futbol A Takımı'nı 59 milyon Euro'luk bütçeyle devralan Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transfer stratejisini değiştirdi.

Sabah'ın haberine göre; Gençleri kadrosuna katmaya başlayan Galatasaray, 23 milyon Euro bonservis harcaması yaptı ama maaş bütçesinde de 70 milyon TL tasarruf sağladı.

Geçen sezonki kadroyla kıyaslandığında 11 oyuncuya veda eden sarı-kırmızılı kulüp, 12.6 milyon Euro ve 9.7 milyon TL garanti ücret ödemekten kurtuldu. 10 yeni transferine 4.4 milyon Euro ve 30 milyon TL maaş verecek olan Galatasaray, TFF'nin koyduğu 545 milyon TL harcama limitine uydu. Kaptan Muslera da 3.575 milyon Euro olan parasını 2.5 milyon Euro'ya indirdi. Bu transfer döneminde bütçede 70 milyon TL yer açan sarı kırmızılı yönetim, 8 Eylül'e kadar Babel'i de göndermeye çalışırken, Aslan'ın maaş seviyesi yıllar sonra 40 milyon Euro'nun altına çekildi.


SON DAKİKA