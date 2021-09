Rüzgar gibi geçti

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. Son dönemde takımda fazla forma şansı bulamayan ve 'ayrılacağı' yönünde haberler çıkan Mostafa Mohamed, Bordeaux'ya transfer oldu. 23 yaşındaki Mısırlı forvetle bir süredir yakından ilgilenen Fransız ekibi, yapılan görüşmelerde Galatasaray'a 8 milyon euro'luk teklif yaptı. Kaynak arayan sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul ederken Mohamed sağlık kontrollerinden geçmek ve Bordeaux ile resmi sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti. Galatasaray, başarılı futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile gönderdi.



SONRAKİ SATIŞTAN PAY ALACAK

Bordeaux, Galatasaray'a bu yıl kiralama bedeli olarak 2 milyon, sezon sonunda ise bonservis bedeli olarak 6 milyon euro ödeyecek. Geçtiğimiz Şubat ayında Mohamed'i kadrosuna katan Cimbom, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar ödemek kaydıyla satın alma opsiyonunu da almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek yıl 4 milyon euro'yu Zamalek'e yatıracak ve Mohamed'in Bordeaux'ya transferi tamamlanmış olacak. Öte yandan taraflar arasında yapılan görüşmelerde sözleşmeye özel bir madde konulduğu ve Galatasaray'ın futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.



SÜPER BAŞLADI

Galatasaray formasıyla 2 Şubat'ta ilk maçına çıkan Mostafa Mohamed oynadığı ilk 5 maçta 5 gol atarak flaş bir başlangıç yapmıştı. Ancak bu çıkışını sürdürememiş, sakatlıkların da etkisiyle sonraki oynadığı 11 maçta sadece 3 gol atabilmişti.



GOL ATAMADI

Bu sezon ilk 11'de şans bulmaktan zorlanan ve toplamda 7 maçta forma giyen Mohamed gol atamazken sadece 1 asist yapabildi. Geldiği günden bu yana ise 25 maçta oynadı, toplam 9 gol ve 1 asiste imza attı.



YEDEK KALMAK İSTEMEDİ

İstanbul'da özel hayatına dikkat etmeyen Mostafa Mohamed son dönemde hocası Fatih Terim'in gözünden düşmüştü. Diagne birinci golcü olunca yedek kulübesinde oturmak istemeyen Mısırlı forvet, Fransa'dan gelen teklifi kabul etti. Galatasaray'a gelmeden önce de Fransa'ya gitmek istemiş ancak St. Etienne ağır davranınca transfer gerçekleşmemişti.



SATILMASI SKANDAL

Mostafa Mohamed'in ani ayrılığı Galatasaraylıları da şaşırttı. Birçok taraftar Mısırlı forvete başarı dilerken yeniden yapılanma planlarının yapıldığı bir dönemde satılmasını 'Skandal' olarak değerlendirenler de vardı. İşte sosyal medyaya düşen yorumlardan bazıları: * Maalesef, Halil Umut Meler'in kırmızı kartından sonra kendine gelemedi bir türlü... Çok kaliteli, golü koklayan tank gibi bir forvet. Umarım çok başarılı olur, eminim olacakta. Her şey için teşekkürler Mostafa. @siyahekselans_ * Mostafa Mohamed; ayak ile ok atabilen tek insan… @kurtulreyiz * Fenerbahçe'ye attığı gol bile benim için hizmetini tamamladı manası taşır. Yolun açık olsun. @GSaktan1905 * Mostafa Mohamed'i uçaktan inip ayağının tozuyla Kadıköy deplasmanı çözmesiyle hatırlayacağız. @yagmurdalmzz * Nereye gidiyorsun, daha seninle çok ok atacaktık... @o1galatasarayli * Satılması bana göre SKANDALDIR! @bedooGS * Mostafa-Diagne-Halil rotasyonu hayal ederken Mostafa'yı yollayıp son günde net bir forvet alınmazsa çok kötü bir kumar oynamış oluruz. @boslukariyorgs