Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, oynadığı ilk iki maçı da kazanarak 6 puanı hanesine yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.