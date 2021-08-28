Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kadrosuna genç ve yetenekli isimleri katmak isteyen sarı-kırmızılılar, gurbetçi golcü Mirhan İnan'ı renklerine bağlamak istiyor. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:35
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, oynadığı ilk iki maçı da kazanarak 6 puanı hanesine yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalan sarı-kırmızılılar kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

Yaz transfer döneminde önemli isimleri renklerine bağlayan Galatasaray, şimdi de genç ve gelecek vadeden oyunculara yöneldi. Gündeme gelen futbolculardan biri de gurbetçi golcü Mirhan İnan...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

Aslan, Almanya'da doğup büyüyen ve Stuttgart'ın altyapısında forma giyen 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

MİRHAN İNAN KİMDİR?

14 Haziran 2003'te dünyaya gelen Mirhan İnan, kariyerine Reutlingen altyapısında başladı. Ardından Stuttgart altyapısında transfer olan İnan, 2020'den beri Stuttgart U19 takımında forma giyiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a gurbetçi golcü! Mirhan İnan...

Baş mevkisi santrfor olan gurbetçi oyuncu, on numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Mirhan İnan'ın kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek.

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