Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Galatasaray'da yeni kadro yapılanlaması çerçevesinde yapılacak transferler ve ayrılıklar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isim ise Radamel Falcao... İşte ayrılması beklenen isimler ve son gelişmeler...
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALDI
Hem ligde hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, dün akşam Danimarka temsilcisi Randers'i 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
GENÇLER MEST ETTİ
Galatasaray'da özellikle genç futbolcuların yükselen performansları taraftarı mest etti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu sezona iyi bir giriş yaptı.