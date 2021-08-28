Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'e Giresunspor ve Hatayspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Sarı-kırmızılılarda en geleceği en çok merak edilen isilerin başında ise Radamel Falcao geliyor. Cimbom, yüksek maaşı nedeniyle kadroda düşünmediği futbolcudan sonunda mutlu haberi aldı. İşte Falcao ile ilgili son gelişmeler ve yeni adresi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:10
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Galatasaray'da yeni kadro yapılanlaması çerçevesinde yapılacak transferler ve ayrılıklar netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isim ise Radamel Falcao... İşte ayrılması beklenen isimler ve son gelişmeler...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALDI

Hem ligde hem Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, dün akşam Danimarka temsilcisi Randers'i 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

GENÇLER MEST ETTİ

Galatasaray'da özellikle genç futbolcuların yükselen performansları taraftarı mest etti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu sezona iyi bir giriş yaptı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

AYRILACAK İSİMLER BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Fatih Terim'in yeniden yapılanan kadrosuyla transferde geleceğe yatırım yapan Sarı Kırmızılılarda yapılacak transferler kadar takımdan gönderilmesi planlanan oyuncular da büyük önem taşıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

BABEL GELİŞMESİ

Bu isimlerin başında Hollandalı yıldız Ryan Babel geliyor. Galatasaray'ın yeni sezon planmasında yer almayan Ryan Babel hakkında transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

KASIMPAŞA'YA ÖNERİLDİ

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Sarı kırmızılılar, yeni sezon kadro planmasında yer almayan Babel'i eski kulübü Kasımpaşa'ya önerdi. Kasımpaşa'nın teklifi ise yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızın maaşının bir bölümünü ödemek oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. Öte yandan Ryan Babel'le Twente de ilgileniyor fakat Twente'nin Babel'in yıllık maaşını karşılama konusunda zorluk yaşayacağı belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

34 yaşındaki Suriman asıllı Hollandalı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Ryan Babel 2013-2015 arasında Kasımpaşa'da forma giymişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

FEGHOULI KALACAK GİBİ

Ayrıca Feghouli'den de yıllık maaşında indirime gitmesi talep edildi. Feghouli'nin bu talebe sıcak baktığı ve oyuncunun sözleşmesinin iki yıl daha uzatılması planlandığı belirtildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

MARCAO'YA NAPOLI TALİP

Süper Lig'de Galatasaray'ın bu sezonki ilk maçı olan Giresun deplasmanında kriz çıkaran Marcao ile yollar ayrılıyor. Saha içinde öfkesine hakim olamayan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı yıldıza İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar talip oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Napoli'nin 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Krasnodar'ın ise peşin 8 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk peşin ücret beklediği öğrenildi. Cimbom, Marcao'yu Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten Ocak 2019'da 4 milyon euro'ya transfer etmişti. Marcao satılırsa yerine hemen bir takviye yapılacak.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

TERİM'DEN FLAŞ MOHAMED SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası Mostafa Mohamed ile ilgili konuştu. Terim, "Mustafa çok iyi bir giriş yaptı. Sonra ufak bir sakatlık yaşadı ve durağan geçiş yaptı. Kendisi bizim kıymetlimiz. İyi bir Mustafa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine ve iyi şeyler yapacağına inanıyorum." dedi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

3 TALİP BİRDEN

Cimbom'un Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed ile Marsilya ve Lille'nin ardından Bordeaux'un da ilgilendiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Lille ve Bordeaux, Mostafa Mohamed'in durumu hakkında bilgi aldı. Haberde ayrıca bir başka Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'in de golcü futbolcuya ilgisinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Zamalek'ten transfer olan Mohamed, sarı kırmızılılarla çıktığı toplam 27 maçta 11 gol attı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

FALCAO YOLCU

Galatasaray son olarak Morutan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi sürdürüyor. Sarı kırmızılılar UEFA gruplarına 2 Eylül'de listeleri vermeden ilk on bir seviyesinde iki ismi daha renklerine katmak amacında.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Ancak şu ana kadar dokuz resmi transfer yapan Aslan kadrosundan da bazı yıldızları yollamak zorunda. Gidecek listesinin en başında da Radamel Falcao var. Burak Elmas'ın açıkladığına göre Kolombiyalı yıldızın Cimbom'a senelik maliyeti 9,5 milyon dolar yani yaklaşık 8 milyon avro.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

ARADAKİ FARKI ÖDEYİN

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz haftalarda oyuncunun menajerine Falcao'ya kulüp bulması talimatı verilmişti. Yaşanan bu gelişme üzerine sözleşmesinin son senesindeki 35 yaşındaki yıldız, uzun süredir kendisiyle ilgilenen Inter Miami ile görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

Amerikan takımıyla prensipte anlaşan Falcao, Galatasaray'dan aradaki ücret farkını talep ediyor. Eğer Aslan bu noktada Falcao ile uzlaşma sağlayabilirse birkaç gün içinde hem yabancı kontenjanında hem de harcama limitinde önemli bir yer açmış olacak.

SON DAKİKA