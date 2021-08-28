Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da Falcao bombası patladı! Anlaşma tamam

MARCAO'YA NAPOLI TALİP Süper Lig'de Galatasaray'ın bu sezonki ilk maçı olan Giresun deplasmanında kriz çıkaran Marcao ile yollar ayrılıyor. Saha içinde öfkesine hakim olamayan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı yıldıza İtalya'dan Napoli ve Rusya'dan Krasnodar talip oldu.

Napoli'nin 2 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiği ifade edildi. Krasnodar'ın ise peşin 8 milyon euro teklif ettiği kaydedildi. Galatasaray'ın 10 milyon euro'luk peşin ücret beklediği öğrenildi. Cimbom, Marcao'yu Portekiz Ligi ekibi Chaves'ten Ocak 2019'da 4 milyon euro'ya transfer etmişti. Marcao satılırsa yerine hemen bir takviye yapılacak.