Galatasaray Randers maçı sonrası Fatih Terim'den Ryan Babel sözleri! (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Randers'ı ağırladı. Deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 2-1 kazandı. Mücadelenin ardından teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.



İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:



2-1'den sonra daha fazla gol pozisyonuna girdik, bu sevindirici. Oyun, sevindirici. Girilen gol pozisyonu sayısı, Avrupa maçı için sevindirici. Muhakkak ki biz rakipten daha iyi bir takımız ama Avrupa'da her şey açık.



Az gol yiyoruz ama daha da az gol yemeliyiz. Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik

Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir.