Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Randers maçı öncesi 1 transfer 1 ayrılık müjdesi! (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Randers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Bu transfer politikasına devam edeceğiz. Yüksek gibi bir görünen bonservis bedellerini, maaşla dengelediğimizi düşünüyorum. Yatırım yapıyoruz ve bu yatırımların da ileride Galatasaray'a büyük karlar getireceğini düşünüyoruz.

Galatasaray'ın gençler tarafından tercih edilen ve istenilen bir kulüp olduğunu görüyorum. Burada kazanacakları başarı ve kupalar sayesinde daha major liglere gidebileceklerini düşünerek tercih yaptıklarına inanıyorum.

Ederini bulan her oyuncu ile Galatasaray yollarını ayırabilir ya da alabilir. Gelen bazı teklifler var ama tek tarafın değerlendirmesi yetmiyor. İki tarafta mutlu olursa gerçekleşir. Şu an gerçekleşmesi muhtemel bir transferimiz var. Arkadaşlarımız birazdan haberi verecektir.

TRANSFER VE AYRILIK MÜJDESİ

Şu ana kadar gerçekleşmiş veya üzere olan bir transfer var, arkadaşlarımız az sonra 'gitmesiyle' ilgili bir haber verebilir.

Son saniyede bir sorun çıkmazsa, Morutan transferi bitti diyebiliriz. Yetenekli, genç ve değerli bir oyuncuyu kadromuza katmanın mutluluğu içindeyiz. Scout ekibimizin 18 yaşından beri takip ettiği bir oyuncu.

MARKAMIZ HER GENCİ HEYECANLANDIRIYOR

Romanya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerini Galatasaray kendi bünyesinde taşımış olduğu için oradaki gençler Galatasaray'a hayranlık duyuyor. Markamız her genci heyecanlandırıyor.

SCOUT EKİBİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Morutan'ı 18 yaşından bu yana takip eden Scout ekibimize teşekkür ediyorum. Oyuncu çok hevesli ve kendisini bir an evvel sahada kullanmak istiyoruz.

10 NUMARA AÇIKLAMASI

10 numaralı formayı Romanya'dan Hagi'ye vermiştik. Bu konuyla alakalı açıkçası biraz beklemeyi düşünüyorum, bazı sürprizler yapabiliriz bu konuyla ilgili. Önemli olan sırttaki forma numarasından çok gövdedeki arma için verilen mücadeledir.

MORUTAN ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Morutan çok yönlü bir oyuncu. Problem çözen özellikleri var. Yaratıcı özellikleri var. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanadı da etkili kullanabiliyor.

Hayaller bittiği zaman bizim burada olmamamız lazım, önemli beklentilerimiz ve hayallerimiz vardır. Hayal etmekten hiçbir türlü vazgeçmemek lazım. Hele bu armayla çok zor.

İlkleri, yapılamaz denenleri başarmışsanız o zaman her şey size yapılabilir görünüyor.

Planlarımızda sadece gençler değil tecrübesinden yararlanacağımız isimler de olacak.

Yarın oynayacağımız maçı çok önemsiyoruz. Taraftarımızın daha yakınımızda olmasını istedik, buradan Kasımpaşa'ya teşekkür ediyoruz stadı açtıkları için. Yarın inşallah gruplara kalmayı hayal ediyor ve inanıyoruz.

TEK SIKINTIMIZ...

Şu andaki tek sıkıntımız ligdeki kadroyla Avrupa'da oynayamamak.

Her geçen günün Galatasaray'ın lehine işleyeceğini düşünüyorum. Eksiklerimiz muhakkak var, iyi olmadığımız zamanlar da var. Bu kadromuzun her geçen gün daha iyi olacağını düşünüyorum.

NELSSON'UN YERİNDE OLMAK HİÇ İSTEMEZDİM

Nelsson'un yerinde olmak hiç istemezdim! 21 yaşındasınız, kazanmak zorunda olduğunuz ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Sanki ilk kez oynamıyormuş gibi oynuyorsunuz, kolay değil tabii bu.

En büyük sıkıntımız 3 gün arayla maç oynamamız. Taktik idman yapacağız ve maça çıkacağız.

Buradaki maçın oradaki gibi olmamasını umuyorum, oyuncularım da bunun bilincinde

Takım olarak koşu mesafelerimiz arttı ve daha da artırmak istiyoruz. Sadece koşu mesafesi değil, yüksek sprint sayısı gibi etkenleri dikkate alıyoruz. Oyuna tempo katmaya çalışıyoruz.

Koşu mesafeleri gibi konularda bilgilendirmeleri soyunma odasına maç sonrasında asıyoruz ve oyuncularımız inceliyor. Ayrıca kendi pozisyonlarını ve yaptıklarını video olarak hepsine tek tek gönderiyoruz.

Diagne'yi istekli görüyorum ama daha da istekli olması lazım. İstekli olmasının fark edilip hemen formayı almasını sağladığına göre, istekli olduğu zamanla olmadığı zaman arasındaki farkı anlayacak kadar zeki. Daha da istekli olmasını diliyorum.

YERLİLERDEN ÇOK ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİBİZ

Bu kural için kendimize göre matematiklerimiz var. Yerlilerden çok önemli oyunculara sahibiz. Çoğunu da bırakmak istemedik. Geçen sene biz 15'e yakın Türk ile oynadık. Orada başka formüllerimiz var. Ayın 8'in e kadar sadece Gedson ile ilgili değil bazı Türk oyuncularla ilgili de gelişmeler olabilir. Bizim bir sıkıntımız olmaz, hazırız. Gerekirse bazen Türk kaleci ile çıkacağız. Muslera, Uruguay milli maçından olağanüstü geç dönerse gibi birtakım mecburi durumlar da oluyor açıkçası. 20 saat uçuyor, geç maça çıkıyor, kolay değil bu işler.

Alternatifler yakında daha da artabilir. Bu, birilerini takip ediyoruz ve birileri kadromuza katılabilir anlamında.

Yerli oyuncu takibimiz sürüyor ve transfer yapabiliriz.