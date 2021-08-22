Cimbom tek yürek

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın önceki gün yaptığı basın toplantısında kullandığı sözler ve açıkladığı belgeler sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Oğulcan Çağlayan davasında Çaykur Rizespor kulübü üzerinden üstü kapalı şantaj ise bardağı taşırdı. Kongre üyeleri, sarı-kırmızılı dernekler ve taraftar grupları birbiri ardına sert açıklamalar yaptılar. Başkan Burak Elmas'a destek veren camianın bir isteği var. Elmas "Rizespor ile Galatasaray arasında bir problem yok. Bu isimler bende tespitli ,onlar işi kan davasına dönüştürmeye çalışıyorlar" demişti. Camia bu isimlerin başkan tarafından net şekilde açıklanmasını istiyor. Yönetim, Tahkim ve UÇK'nın istifasını istiyor.

DOĞAN: ÇAPINIZ YETMEZ

Eski yönetici Sedat Doğan, Burak Elmas ve idarecilerine destek verdiğini açıkladı. Doğan "TFF yönetimi ve kurulları. Size nasıl hukuk dersi vererek dünyayı dar ettiysek yine adaleti ve Galatasaray aklını kullanarak ders vereceğiz. Tehdit ettiniz öyle mi? Çapınız ve aklınız G.Saray'a yetmez" dedi.

GSYİAD: DERHAL İSTİFA

Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği de bir açıklama yaptı. GSYİAD "Galatasaray'a uzun zamandır adaletten ve hakkaniyetten uzak ceza verip, saldıranlar bedelini yasal zeminde öder. Tahkim, Disiplin ve UÇK'nın derhal istifasını istiyoruz" bildirisi yayınladı.

ULTRASLAN: BU YAPI EZİLECEK

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan da bir bildiri yayınladı: "Başkanımı Burak Elmas'ın çürümeyi belgelerle en güçlü şekilde ortaya koymasına şahitlik ettik. TFF kurullarının, hukuku menfaat ve nefretleri uğruna nasıl bir silah olarak kullandıkları bir kez daha ispatlanmıştır. Bu kirli yapı camiamızın büyüklüğü karşısında ezilecektir"

HAMAMCIOĞLU: BİRLİKTEYİZ

Seçimlerde Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'ndan da destek geldi. Hamamcıoğlu "Masa başı oyunlarına karşı Galatasaray daima tek yumruktur" dedi.