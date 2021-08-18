Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombayı patlatıyor! Fransa'dan Julian Draxler iddiası

Aslan'da daha önce de gündeme gelen Julian Draxler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransızlar, G.Saray'ın Alman yıldızı yakından takip ettiğini satırlarına taşıdı.

Lionel Messi'nin takıma katılmasından sonra PSG'nin FFP'ye uyum göstermek için takımdan göndereceği oyuncular arasına yazılan Alman 10 numarayı Aslan'ın daha önce de istediği, ancak sonuç alınamadığı hatırlatıldı.