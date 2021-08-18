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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombayı patlatıyor! Fransa'dan Julian Draxler iddiası

Son dakika transfer haberi... Yeni sezona Giresunspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna kaliteli bir kanat oyuncusu katmak isteyen sarı-kırmızılılar için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Galatasaray'ın, PSG'nin gözden düşen Alman yıldızı Julian Draxler'i yakından takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombayı patlatıyor! Fransa'dan Julian Draxler iddiası

Aslan'da daha önce de gündeme gelen Julian Draxler için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransızlar, G.Saray'ın Alman yıldızı yakından takip ettiğini satırlarına taşıdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombayı patlatıyor! Fransa'dan Julian Draxler iddiası

Lionel Messi'nin takıma katılmasından sonra PSG'nin FFP'ye uyum göstermek için takımdan göndereceği oyuncular arasına yazılan Alman 10 numarayı Aslan'ın daha önce de istediği, ancak sonuç alınamadığı hatırlatıldı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombayı patlatıyor! Fransa'dan Julian Draxler iddiası

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala PSG yönetiminin kendisine takıma bulmasını söylemesi üzerine, Draxler'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi. Daha önce G.Saray'ı reddeden 27 yaşındaki oyuncunuu, uzun süredir kendisiyle ilgilenen Cimbom'a yeşil ışık yakabileceği belirtildi.

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