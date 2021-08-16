Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Jahor Darul Ta'zim

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takıma katılacak oyunculardan çok gidecek isimler de merak konusu.

Bu doğrultuda listenin başında Radamel Falcao bulunuyor. Kolombiyalı golcüye Malezya'dan talip çıktı.

Piyasa değeri 6.4 milyon Euro olan Jahor Darul Ta'zim, Falcao'ya talip oldu. Malezya'nın en başarılı kulüplerinden birisi olan JDT'nin 7 lig şampiyonluğu bulunuyor.

Maçlarını 40 bin kişilik Sultan İbrahim Stadı'nda oynayan lacivert kırmızılı takımın kadrosunda en önemli isim olarak Brezilyalı golcü Bergson göze çarpıyor. 30 yaşındaki forvetin 18 haftası geride kalan Malezya Ligi'nde 19 golü bulunuyor.