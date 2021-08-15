Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

Süper Lig'de sezonu ligin yeni ekiplerinden Giresunspor karşısında açacak olan Galatasaray, 3 puanı hanesine yazdırarak lige moralli bir başlangıç yapmak istiyor. Yaptığı yeni takviyelerle kadrosunu güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim sahaya süreceği ilk 11'i de büyük oranda belirledi. İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 18:49
Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

Süper Lig'de perdeyi Giresunspor karşısında açacak Galatasaray, ligin yeni ekibi karşısında 3 puanla başlangıç yapmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

Aslan, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

En çok merak edilen konulardan biri de Sarı-Kırmızılı ekibin nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

Giresunspor karşısında yeni transferleri sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte Galatasaray'ın Giresunspor karşısındaki muhtemel 11'i...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

MUSLERA

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

MARCAO

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

NELSSON

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

VAN AANHOLT

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

SACHA BOEY

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

TAYLAN

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

ALEXANDRU CICALDAU

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

EMRE AKBABA

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

KEREM AKTÜRKOĞLU

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

EMRE KILINÇ

Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

MOSTAFA MOHAMED

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