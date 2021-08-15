Son dakika spor haberi: Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın muhtemel Giresunspor maçı 11'i...

Süper Lig'de perdeyi Giresunspor karşısında açacak Galatasaray, ligin yeni ekibi karşısında 3 puanla başlangıç yapmayı hedefliyor.
Süper Lig'de perdeyi Giresunspor karşısında açacak Galatasaray, ligin yeni ekibi karşısında 3 puanla başlangıç yapmayı hedefliyor.
Galatasaray, 63 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 43 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 25 ilk hafta maçının ise 13'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı.
Aslan, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.
En çok merak edilen konulardan biri de Sarı-Kırmızılı ekibin nasıl bir ilk 11 ile sahaya çıkacağı.
Giresunspor karşısında yeni transferleri sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ilk 11'ini büyük oranda belirledi. İşte Galatasaray'ın Giresunspor karşısındaki muhtemel 11'i...
MUSLERA