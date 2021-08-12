Son dakika: Galatasaray'ın rakibi Randers'i tanıyalım! (GS haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone'la ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. 12 Ağustos Perşembe günü İskoçya'da oynanan ve Kerem Aktürkoğlu'nun şov yaparak 3 gol 2 asistle yıldızlaştığı maçtan 4-2 galip ayrılan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldı.

Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı ekip ilk maçta rakibini 19 Ağustos'ta evinde ağırlayacak, 26 Ağustos'ta ise Danimarka deplasmanına çıkacak.

Peki, Galatasaray'ın rakibi Randers FC nasıl bir takım? İşte Randers'ın bilinmeyenleri...

- 1898 yılında Randers Freja adıyla kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü.

- 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.

- Tarihinde 2 Danimarka Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

- Maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park'da oynuyor.

- 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg tarafından çalıştırılıyor.

- Danimarka Ligi'ni geçen sezon 5. sırada tamamladı. Bu sezon ise 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlikle lider durumda…

- Toplam takım değeri ise 9.85 milyon euro...

- 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası 1. Turu'nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Sarı-lacivertli temsilcimiz 2-1 ve 3-0'lık galibiyetlerle turu geçti.