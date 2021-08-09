İngilizlerden flaş iddia! Jose Izquierdo Galatasaray'a önerildi

Galatasaray orta sahanın solu için arayışlarını sürdürürken ortaya flaş bir iddia atıldı. İngiliz medyasında çıkan iddialara göre, 1 Temmuz'da İngiliz ekibi Brighton ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Kolombiyalı yıldız Jose Izquierdo'nun Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildiği iddia edildi.



Takvim'in haberine göre, 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu 2017 yılından beri İngiltere'de top koşturuyordu. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 6 kez Kolombiya Milli Takım formasını giydi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı.