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İngilizlerden flaş iddia! Jose Izquierdo Galatasaray'a önerildi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Orta sahanın soluna yeni bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'a, kulübü Brighton ile 1 Temmuz'da sözleşmesi sona eren ve şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan Jose Izquierdo'nun önerildiği aktarıldı. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
İngilizlerden flaş iddia! Jose Izquierdo Galatasaray'a önerildi

Galatasaray orta sahanın solu için arayışlarını sürdürürken ortaya flaş bir iddia atıldı. İngiliz medyasında çıkan iddialara göre, 1 Temmuz'da İngiliz ekibi Brighton ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Kolombiyalı yıldız Jose Izquierdo'nun Sarı-Kırmızılılar'a teklif edildiği iddia edildi.

Takvim'in haberine göre, 29 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu 2017 yılından beri İngiltere'de top koşturuyordu. Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan tecrübeli oyuncu 6 kez Kolombiya Milli Takım formasını giydi. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

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