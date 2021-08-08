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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Benfica taraftarını çıldırttı

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Gedson Fernandes, Benfica'da iyice gözden düştü. Takımının Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı Spartak Moskova maçında forma giymeyen Portekizli orta saha, ligdeki Moreirense karşılaşmasında ise 83. dakikada oyuna girerken, yaptığı pas hatalarıyla taraftarı çıldırttı. Kendisine verilen şansı iyi değerlendiremeyen Gedson'un Galatasaray'a transfer ihtimali böylece iyice güçlendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 12:19 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 12:19
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Benfica taraftarını çıldırttı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak içim girişimlerini sürdürdüğü Gedson Fernandes'in, Benfica'da kadroya girmekte zorlanması sarı-kırmızılıların transferde elini güçlendirdi.

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Gedson'a Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Spartak Moskova maçında süre vermezken, ligdeki Moreirense karşılaşmasında ise 83. dakikada oyuna soktu.

SINIFTA KALDI!

Uzatmalar dahil 16 dakika sahada kalan Portekizli futbolcu, yaptığı top kayıpları ve pas hatalarıyla teknik direktör Jorge Jesus'u ve Benfica taraftarını çıldırttı.

Hürriyet'in derlediği habere göre 16 dakikada 15 kez topla buluşan 22 yaşındaki futbolcu, 4 kez top kaybı yaptı. %70 pas isabetiyle oynayan Gedson, uzun pas, şut veya orta açmazken, takımında en düşük maç puanı alan 3. oyuncu oldu.

KUTLAMALARA KATILMADI

2-1 kazanılan maç sonrası Benficalı futbolcular taraftara gidip galibiyeti kutlarken Gedson'ın arka planda kaldığı, kutlamaya katılmadığı ve mutsuz olduğu gözlerden kaçmadı.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Moreirense'yi 2-1 ile geçen Benfica'da taraftarlar, galibiyeti unutup Gedson Fernandes'in performansını konuştu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda genç oyuncudan verim alınamadığı, yolların ayrılmasının en mantıklı şey olacağı şeklinde ifadeler yer aldı.

SON DAKİKA