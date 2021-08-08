Liverpool efsanesi Kenny Dalglish'ten St. Johnstone-Galatasaray maçı yorumu!

Bir Liverpool efsanesi olan ve Liverpool'da yöneticilik yapan Sir Kenny Dalglish, İskoçya'nın Glasgow kentinde yayınlanan The Post gazetesinin pazar eki için Galatasaray ile St. Johnstone arasındaki eşleşmeyi değerlendirdi.

Dalglish'in sözlerinden satır başları:

"Geçtiğimiz sezon iki yerel kupayı da kazanan St. Johnstone'un başarılarından sonra insanlar, bu eski zaferleriyle mutlu olacağını sanmış olabilirler. Ancak, geçtiğimiz perşembe gecesi Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları UEFA Avrupa Ligi maçı gösterdi ki böyle değil. Callum Davidson ve öğrencileri, daha fazla tarih yazma ve yeni hikayeler yaratma hevesinde...

Jason Kerr'in penaltı golüyle St. Johnstone 1-0 öne geçti ve ardından Türk kulübe hızlıca skoru eşitledi. Tur hala ortada ve Perth & Kinross Konseyi'nin McDiarmid Park'ta büyük bir seyirci kapasitesine izin vereceğini de umalım.

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim ve öğrencileri, turu daha ilk maçta geçeceklerine inanıyorlardı. Ne kadar yanıldılar? Türkiye'yi EURO 2008 yarı finaline çıkardıktan sonra dünyanın en iyi 10 teknik direktöründen biri olan Fatih Terim, halihazırda çok büyük işler başarmış Callum Davidson'a karşı büyük bir zafer elde edeceğini umuyordu.

Geçen sezonun kupa başarıları ve ilk altıda bitirmesi nedeniyle, Callum Davidson özel bir kariyer inşa etmeye başlamıştı. Hafta ortasında imkansızı başarırsa yepyeni bir seviyeye çıkacak. Bu bir teknik direktör olarak ilk Avrupa maçıydı ama bir usta gibiydi. Açıkçası taktiksel olarak çok zeki ve oyuncularından en iyisini elde etme becerisine sahip. Her maçta terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar.

İstanbul'daki rahatsız edici sıcaklıkta St.Johnstone son dakikaya kadar savaştı. Önde Chris Kane rolünü oynadı. Kaleci ve kaptan Fernando Muslera'nın penaltısına ve oyundan atılmasına yol açan cesaret verici olayda Kane, son ana kadar mücadele etti. Ancak, bu performansın ve sonucun tadını çıkarma hakkına sahip olmalarına karşın St. Johnstone, bunun sadece turun ilk maçı olduğunun farkına varmalı. Galatasaray, 10 kişi sahada olmasına rağmen çok daha etkileyici oynadı ve topu iyi dolaştırdı.

St.Johnstone sahip olduğu yetenekle ve yüksek takım ruhuyla başka bir çarpıcı sonuç elde etme şansına sahip. Geçen sezon kupa maçları oynamayı sevdiklerini gösterdiler. Türkler'e karşı bir defaya mahsus 90 dakikalık çok kritik bir maça çıkacaklar."