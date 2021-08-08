Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz kulüpten ihraç edilecek mi? Alp Yalman'dan flaş açıklama

Galatasaray'da bu hafta yapılan yönetim toplantısında eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetici arkadaşları, tüzük gereği Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kulüp üyeleri, 29 Mayıs'taki seçimi 5 Mayıs'ta iptal eden dönemin başkanı Cengiz ile iptal kararında imzası bulunan Abdurrahim Albayrak ve yöneticilerin, tüzüğün 109/2 maddesi gereği üyelikten çıkarılması yönünde dilekçe sunmuştu. Tüzükte, "Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak" ifadesi yer alıyor.



ELMAS YÖNETİMİ SÜRECE KARIŞMIYOR

Sabah'ın haberine göre, ihraç sürecinde top Galatasaray Disiplin Kurulu'nda. Eski başkanlardan Alp Yalman'ın başında olduğu Disiplin Kurulu'ndaki bazı üyeler; görevi kötüye kullandıklarını düşündükleri Cengiz ve kurmaylarının ihraç edilmesini istedi. Ekip arkadaşlarından farklı düşünen Yalman'ın ise, "Başkan ihraç etmek Galatasaray'a yakışmaz" dediği öğrenildi. Yönetimin sürece dahil olmadığı ve Disiplin Kurulu'nun vereceği karara göre Cengiz ve yöneticilerin durumunun belli olacağı kaydedildi.