Son dakika Galatasaray transfer haberleri: El İttifak Luyindama'ya talip oldu

Son dakika transfer haberleri: G.Saray'ın başına piyango kondu… Fatih Terim'in yerine stoper aradığı Luyindama'ya S. Arabistan'ın El İttifak takımı istiyor. Arap ekibinin DR Kongolu stoper için sarı-kırmızılılara 2 milyon euro kiralama bedeli teklif ettiği öğrenildi. (GS spor haberi)
G.Saray'ın başına piyango kondu… Fatih Terim'in yerine stoper aradığı Luyindama'ya S. Arabistan'ın El İttifak takımı istiyor. Arap ekibinin DR Kongolu stoper için sarı-kırmızılılara 2 milyon euro kiralama bedeli teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın kiralamaya sıcak baktığı ancak Luyindama'nın sözleşmesine kesin satın alma bedeli de yazdırmak istediği bildirildi.