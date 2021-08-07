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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: El İttifak Luyindama'ya talip oldu

Son dakika transfer haberleri: G.Saray'ın başına piyango kondu… Fatih Terim'in yerine stoper aradığı Luyindama'ya S. Arabistan'ın El İttifak takımı istiyor. Arap ekibinin DR Kongolu stoper için sarı-kırmızılılara 2 milyon euro kiralama bedeli teklif ettiği öğrenildi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: El İttifak Luyindama'ya talip oldu
G.Saray'ın başına piyango kondu… Fatih Terim'in yerine stoper aradığı Luyindama'ya S. Arabistan'ın El İttifak takımı istiyor. Arap ekibinin DR Kongolu stoper için sarı-kırmızılılara 2 milyon euro kiralama bedeli teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'ın kiralamaya sıcak baktığı ancak Luyindama'nın sözleşmesine kesin satın alma bedeli de yazdırmak istediği bildirildi.
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