Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Dieng değere bindi
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas her ne kadar oyuna gelmeyeceklerini söylese de menajerler ortalığı kızıştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar Avrupa takımlarından hiç teklif almayan Aliou Dieng'e Galatasaray'ın teklif yaptığının iddia edilmesinden günler sonra yeni bir dedikodu ortaya atıldı. (GS spor haberi)
Galatasaray Başkanı Burak Elmas her ne kadar oyuna gelmeyeceklerini söylese de menajerler ortalığı kızıştırmaya devam ediyor. Bugüne kadar Avrupa takımlarından hiç teklif almayan Aliou Dieng'e Galatasaray'ın teklif yaptığının iddia edilmesinden günler sonra yeni bir dedikodu ortaya atıldı. Osasuna'nın, Dieng için Galatasaray'a rakip olduğu iddia edildi. Ancak Ante Budimir, Kike Garcia ve Jose Angel gibi önemli transferler yapan Osasuna iddiasının doğru olmayacağı belirtiliyor. Galatasaray'ın 23 yaşındaki ön libero için kulübüne 5.5 milyon euro teklif ettiği ifade edilmişti.