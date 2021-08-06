G.Saray'a kötü sürpriz

Galatasaray, St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundan yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, maça iyi başlasa da taraftarları önünde istediği sonucu almaktan uzaktı. 3. dakikada Mohamed ile önemli bir fırsatı kaçıran Cimbom, 8'de ise Kerem ile direğe takıldı. 15'te korner atışı sonrası Marcao kaleciyi geçemedi. İlk yarı golsüz sona ererken 55. dakikada Muslera rakibini çekmesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı
KAZANMASI ŞART
Ardından da Kerr, St. Johnstone'u sevince boğan golü getirdi. Büyük bir şaşkınlık yaşasa da Galatasaray yeni transferi Boey ile skoru eşitledi. Ancak zayıf rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlanan temsilcimiz öne geçecek golü atamadı. Maç 1-1 sona ererken bu sonuç Galatasaray cephesinde büyük üzüntü yaratırken İskoçlar ise evlerine tur umuduyla döndü. Rövanş maçı gelecek hafta Perşembe günü oynanacak ve play-off turuna geçmek için Galatasaray'a galibiyet gerekiyor.
BEŞ DEĞİŞİKLİK YAPTI
Saint ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, PSV ile oynanan son karşılaşmaya göre kadroda 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, ilk 11'de sahaya çıkan DeAndre Yedlin, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Jesse Sekidika'nın yerine dün akşam Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı ve Ryan Babel görev verdi.
Galatasaray, St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve Avrupa Ligi 3. Ön eleme turundan yoluna devam eden sarı-kırmızılı ekip, maça iyi başlasa da taraftarları önünde istediği sonucu almaktan uzaktı. 3. dakikada Mohamed ile önemli bir fırsatı kaçıran Cimbom, 8'de ise Kerem ile direğe takıldı. 15'te korner atışı sonrası Marcao kaleciyi geçemedi. İlk yarı golsüz sona ererken 55. dakikada Muslera rakibini çekmesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı