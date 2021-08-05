Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes yanıtı! Benfica haber gönderdi (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes yanıtı! Benfica haber gönderdi (GS haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da gündem transfer... Sarı-Kırmızılılar'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve tekrar kiralanmak istenen Gedson Fernandes için Benfica yönetimi, Galatasaray’a haber gönderdi: Gedson’u yeniden kiralamaya sıcak bakmıyoruz. Bonservisiyle isterseniz görüşelim.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 10:36
Son dakika spor haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes yanıtı! Benfica haber gönderdi (GS haberi)
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Galatasaray'a Gedson Fernandes için Benfica'dan şartlı bir geri dönüş yapıldı. Sarı-kırmızılı takım, 2020-21'in ikinci yarısında olduğu gibi, Portekizli yıldız adayını yeniden kiralamak istiyor. Bu konuda Benfica'dan gelecek yanıtı beklerken Portekiz ekibinden Galatasaray'ı çok da memnun etmeyen bir açıklama geldi. Benfica yöneticileri, "Gedson'u yeniden kiralamaya sıcak bakmıyoruz. Bonservisiyle isterseniz görüşelim" dedi. Ayrıca Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un da Gedson için takımda kalması yönünde planlar yapmaya başladığı öğrenildi.

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