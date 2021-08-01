Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi. Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen deneyimli çalıştırıcı merak edilen konulara açıklık getirdi. Transferin son haftasında çıkacak fırsatları değerlendirmek istediklerini belirten Terim, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 21:21
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

"GHEZZAL'I KİM İSTEMEZ?"
Rachid Ghezzal hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "İstenmedi diye söylentiler çıktı. Kim istemez? Kulüp tarafından bunun ekonomik bir baremi var. Yoksa görüştüler, konuştular ben istemedim diye bir şey yok. Yapmayın. Hepimiz takip ediyoruz ve ettiriyoruz. Sadece gazete ve TV'lerde değil, sosyal medyayı da herkes takip ediyor. Takip ettiriyoruz. Bir maç kaybettik, sonra bir yazı; 'Şunları getirdik, hoca beğenmedi'. Yalan, hepinizin biliyorsunuz. Külliyen yalan.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

"Alioski'den başladı iş. Okuyorum Alioski'yi getirdik, beğenmedi diyorlar. Beğenmedim değil. Senelik 2,5 milyon Euro + bonus istiyor. Rakamlardan vazgeçtim. Alioski nereye gitti? Al Ahli'ye gitti. Nasıl anons ettiler takip ettiniz mi? 'Yeni aldığımız orta saha oyuncusu' diye. Biz buralarda kalırsak iş yapamayız. Bunun nereden çıktığını benim bilemeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Benim için iki dakika sürer. Bulurum, bilirim amaç nedir. Benim ahlaki ve insani değerlerim önemlidir. Alioski tam bir sol bek değil. Çocuğu da kötülemeyelim. İyi oyuncu, bir itirazımız yok. Neden istemeyeyim uygun olmasa? Mario Rui benim listemde hiçbir zaman olmadı. Alex Moreno'yu istedik, Betis vermedi. Hala vermedi. 6 aydır, daha evvelden temasa geçmiştik."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

GEDSON FERNANDES VE HALİL DERVİŞOĞLU SÖZLERİ!
Gedson ve Halil Dervişoğlu ile ilgili de konuşan Terim, "Gedson transferi centilmenlik olarak onlar oynatmak istediklerini, vermek istemediklerini söylediler. Transfer dinamik bir iştir. Yarın başka bir kapı açılabilir. Nasıl bize geçen sene verdilerse bu sene de faydalanmak istediklerini söylediler. Halil'le ilgileniyoruz, uğraşıyoruz ve istiyoruz. Başkanımız bizzat kendisi kulüplerin başkanlarına veya CEO'larına telefon açıyor. Görüşmeler sürüyor. Hazırlık kampından döndükten sonra bir karar verecekler. Onun için biraz zaman gerekiyor. Avrupa'nın birçok yerinde 1 Eylül'de transfer sezonu kapanacak. Bizim 8 Eylül'de kapanacağı için 7 günümüz var. Bu 7 günde umarım bir veya iki fırsat transferi yapmak imkanımız olur. Olacağına da eminim. Öyle hissediyorum."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

"Biz nasıl hep beraber kampa gidiyoruz. Dünyada da aynı. Herkes hazırlık kampına gidiyor, hazırlık maçına gidiyor. Bazısı performans olarak altta kalıyor, bazıları geçmiş sezondaki performansıyla örtüşünce yeni kararlar alıyor. Bu 28-30 yaş bandından ve 30 üstü olabiliyor. Bunun çeşitli nedenleri olabiliyor. Öteki, 'ben bu genci vereyim, tecrübelensin' diyor. Biz nasıl hazırlık kampından döndüğümüzde listeyi asıyorsak, onlar da bu listeyi asıyor."

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

"Oyuncu ve menajeri de zeki insan. Sizin yaptığınız transferlere göre kendisinin oynayamayacağını düşünüyor. 'Ben oynamak ve dolayısıyla gitmek istiyorum' diyor. 'Bazısı kendi ülkemde kalmak istiyorum, 1-2 hafta içerisinde bana buradan teklif gelirse değerlendireceğim, gelmezse geliyorum' diyor. Spesifik olarak söylemiyorum. Saygı duyuyorsunuz. Kendi kararı. 'Almıyorum seni' demiyoruz. Ama ekonomik olarak daha güçlü olunca, o günlere geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

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