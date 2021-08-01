Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'den Gedson Fernandes, Halil Dervişoğlu ve Rachid Ghezzal sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o sözler...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu transferleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"GHEZZAL'I KİM İSTEMEZ?"
Rachid Ghezzal hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "İstenmedi diye söylentiler çıktı. Kim istemez? Kulüp tarafından bunun ekonomik bir baremi var. Yoksa görüştüler, konuştular ben istemedim diye bir şey yok. Yapmayın. Hepimiz takip ediyoruz ve ettiriyoruz. Sadece gazete ve TV'lerde değil, sosyal medyayı da herkes takip ediyor. Takip ettiriyoruz. Bir maç kaybettik, sonra bir yazı; 'Şunları getirdik, hoca beğenmedi'. Yalan, hepinizin biliyorsunuz. Külliyen yalan.
"Alioski'den başladı iş. Okuyorum Alioski'yi getirdik, beğenmedi diyorlar. Beğenmedim değil. Senelik 2,5 milyon Euro + bonus istiyor. Rakamlardan vazgeçtim. Alioski nereye gitti? Al Ahli'ye gitti. Nasıl anons ettiler takip ettiniz mi? 'Yeni aldığımız orta saha oyuncusu' diye. Biz buralarda kalırsak iş yapamayız. Bunun nereden çıktığını benim bilemeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Benim için iki dakika sürer. Bulurum, bilirim amaç nedir. Benim ahlaki ve insani değerlerim önemlidir. Alioski tam bir sol bek değil. Çocuğu da kötülemeyelim. İyi oyuncu, bir itirazımız yok. Neden istemeyeyim uygun olmasa? Mario Rui benim listemde hiçbir zaman olmadı. Alex Moreno'yu istedik, Betis vermedi. Hala vermedi. 6 aydır, daha evvelden temasa geçmiştik."