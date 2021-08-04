Son dakika transfer haberi: Karagümrük Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'ı kadrosuna kattı

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlamasında yer almayan isimlerle yollar ayrılıyor.

Geçen sezon Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Jimmy Durmaz İstanbul ekibine transfer oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz'la sözleşme imzaladığını duyurdu.

"YUVANA HOŞ GELDİN JIMMY DURMAZ!"

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Jimmy Durmaz ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Karagümrük forması altında başarılarının devamını diliyoruz." dedi.