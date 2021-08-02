Son dakika spor haberi: Galatasaray'da başkan Burak Elmas yönetimi Mustafa Cengiz'i Disiplin Kurulu'na sevk etti!

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, haziran ayında yapılacak seçimi iptal kararına imza atan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerini disipline sevk etti.

GALATASARAY'DA SULAR DURULMUYOR!

Galatasaray'da sular durulmuyor. Ajansspor'un haberine göre; Başkan Burak Elmas'ın seçilmesinden önce 29 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan Olağan Seçimli Genel Kurul'u iptal eden eski başkan Mustafa Cengiz ve karara imza atan Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Dorukhan Acar, Mehmet Ömer Cansever, Fatma Dilek kutlu Galatasaray Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Karara imza atmayıp istifa eden üyeler Mahmut Recevik, Emre Erdoğan ve İlber Aydemir ise disipline gitmekten kurtuldu.

Burak Elmas yönetimi, eski Galatasaray başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkındaki şikayeti işleme koymuş oldu. Elmas yönetimi üyelerin yaptığı şikayeti işleme koyma gerekçesi olarak Galatasaray Tüzüğü'nün 111. maddesini gösterdi.

TÜZÜĞÜN 111. MADDESİNE GÖRE...

Galatasaray tüzüğünün 111. maddesi şöyle: Yönetim Kurulu, işbu Tüzük'ün 110.1 maddesi uyarınca yapılan başvuruları en geç 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu, 110.1 maddesindeki başvuruları 15 (on beş) gün içinde Disiplin Kuruluna göndermez ise ilgili üye doğrudan Disiplin Kuruluna başvurabilir.

Disiplin Kurulu, 110.1 maddesine göre yapılan başvurularda, öncelikle başvuruda bulunan üyenin yaptığı başvurunun doğrudan kendisi ile ilgili olup olmadığına bakar; ilgili olmadığı sonucuna varırsa esasa girmeden başvuruyu reddeder.

Disiplin Kurulu da başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde başvuru ile ilgili olayın kovuşturmasına başlamak ve 45 (kırk beş) gün sonuna kadar bitirmek zorundadır.



MUSTAFA CENGİZ'İN SAVUNMASI İSTENDİ

Disiplin Kurulu'nun işlem başlattığı eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinden 7 gün içinde savunmalarını vermeleri istendi. Tüzüğe göre, eğer şikayet edilen kişiler 7 gün içinde yazılı savunmalarını vermezse ya da sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmezse hakkından vazgeçmiş sayılıyor.