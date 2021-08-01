Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesemeden devam ediyor. Yıldız isimleri bir bir kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda geleceği merak edilen isimlerden biri de Mbaye Diagne... İtalyan ekibi Cagliari'nin talip olduğu golcü futbolcu için Galatasaray'ın istediği rakam belli oldu. (fotomac.cpm.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 14:59
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

TAKIMA GEÇ KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon açılışına geç katılmış ve tepki çekmişti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

PSV MAÇINDA FİLELERİ SARSMIŞTI

Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Diagne, hazır ve istekli görüntüsüyle tüm otoriteleri şaşırtmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

TERİM'DEN DIAGNE SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçının ardından Diagne ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama yine de şu an oyuncumuz. Bizimle beraber. Herkesten faydalanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

PSV MAÇI SONRASI PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, PSV Eindhoven maçı sonrasında bir paylaşım yaptı. Diagne, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Golle geri döndüğüm için çok mutluyum. Her şeyimi ortaya koydum. İnşallah her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananları unutup, önümüze bakalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

CAGLIARI'DEN DIAGNE HAMLESİ

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari resmi girişimlere başladı. Cagliari, Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Cagliari'nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Mbaye Diagne ile doldurmayı planladığı aktarıldı. Haberde iki kulübün görüşmelerde ilerlemeye kaydettiği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

3-4 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın 3-4 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Diagne için Cagliari bu rakama çıkarsa transfere onay verilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA