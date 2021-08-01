Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Diagne için istediği rakam belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
TAKIMA GEÇ KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ!
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon açılışına geç katılmış ve tepki çekmişti.
PSV MAÇINDA FİLELERİ SARSMIŞTI
Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Diagne, hazır ve istekli görüntüsüyle tüm otoriteleri şaşırtmıştı.
TERİM'DEN DIAGNE SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçının ardından Diagne ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama yine de şu an oyuncumuz. Bizimle beraber. Herkesten faydalanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
PSV MAÇI SONRASI PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, PSV Eindhoven maçı sonrasında bir paylaşım yaptı. Diagne, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Golle geri döndüğüm için çok mutluyum. Her şeyimi ortaya koydum. İnşallah her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananları unutup, önümüze bakalım." ifadelerini kullandı.
CAGLIARI'DEN DIAGNE HAMLESİ
Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari resmi girişimlere başladı. Cagliari, Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.
GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ
Cagliari'nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Mbaye Diagne ile doldurmayı planladığı aktarıldı. Haberde iki kulübün görüşmelerde ilerlemeye kaydettiği aktarıldı.
3-4 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın 3-4 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Diagne için Cagliari bu rakama çıkarsa transfere onay verilmesi bekleniyor.