Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de vitesi yükselmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın ısrarla kadrosuna katma için uğraştığı Olimpiu Morutan için ülke basınında FCSB Başkanı Gigi Becali'nin, 22 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon Euro'ya sattığı yazıldı. Sarı-kırmızılılar büyük heyecanla resmi açıklamanın yapılmasını bekliyor. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona oldukça yakın… Rumen basınından as.ro'nun haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu 10 milyon euro'ya sarı-kırmızılı formayı giyecek. FCSB Başkanı Gigi Becali ile irtibata geçen spor haber sitesinin verdiği bilgiye göre transfer bitmek üzere.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

Haberde, "Gigi Becali, Galatasaraylı Türklerle anlaşmaya vardığını ve transferin en kısa sürede yapılacağını açıkladı" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada geniş yankı bulan haber sonrası sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlı bekleyişi bir kat daha arttı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

İMPARATOR ONU BEKLİYOR
Haber sitesinde Fatih Terim'in, Morutan hakkındaki sözlerine de yer verildi. Tecrübeli çalıştırıcı için "İmparator" sıfatını kullanan Rumen basını, "Morutan'ı beğeniyorum, çok iyi bir futbolcu. Hagi, Popescu ve Ilie gibi kaliteli bir isim" ifadelerine değindi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

FCSB'nin önceki gün UEFA Konferans Ligi'ne katılamamasının bu transferi hızlandırdığı iddia edildi. Kazakistan ekibi Shakhter Karagandy ile karşılaşan FCSB, penaltılara giden maçta Morutan'ın değerlendiremediği atış sonrası turnuvaya 2. ön elemede veda etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

PENALTI ÖNEMLİ DEĞİL!
FCSB, Konferans Ligi 2. Ön eleme maçında Kazak takımı Shakhter'e elendi. İlk maçı 1-0 kazanan Romanya temsilcisi, ikinci maçta 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarının sonuncusunda Aslan'ın istediği Morutan penaltıyı değerlendiremedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

Başkan Gigi Becali'nin, "Galatasaray, Morutan'ı daha önce izlemiş ve beğenmiş. Penaltı kaçırması önemli değil" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

GİTMEZSE DEĞERİ DÜŞER
Romanya Profesyonel Futbol Ligi Eski Başkanı Dimitru Dragomir de Morutan transferi hakkında konuştu. Dragomir, "Bu bir piyango. Morutan bir futbolcu. Değeri 7-10 milyon arası. Nereye giderse gitsin, başarılı olacaktır. Ancak bu yıl buradan ayrılmazsa, 2 yıl içinde değerini kaybeder" dediği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

SPONSOR YİNE NEF
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonlarda Emre Akbaba ve Falcao transferlerinde katkı sağlayan inşaat şirketi grubu NEF, Morutan için de kolları sıvadı. NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un Rumen yıldız için de maddi kaynak sağladığı öğrenildi. Timur, erkek basketbol takımına sponsor olmuştu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

MENAJERİ İSTANBUL'DA
Morutan'ın menajeri Florin Vulturar, önceki gece İstanbul'a geldi. Taraflar arasında resmi görüşmeler hız kazandı. Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen 22 yaşındaki futbolcunun forma giymesi an meselesi.

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