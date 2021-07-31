Son dakika spor haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan ile anlaşma sağladı! Resmi açıklama bekleniyor

Galatasaray, Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona oldukça yakın… Rumen basınından as.ro'nun haberine göre; 22 yaşındaki futbolcu 10 milyon euro'ya sarı-kırmızılı formayı giyecek. FCSB Başkanı Gigi Becali ile irtibata geçen spor haber sitesinin verdiği bilgiye göre transfer bitmek üzere.

Haberde, "Gigi Becali, Galatasaraylı Türklerle anlaşmaya vardığını ve transferin en kısa sürede yapılacağını açıkladı" ifadeleri kullanıldı. Sosyal medyada geniş yankı bulan haber sonrası sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlı bekleyişi bir kat daha arttı.