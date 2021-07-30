Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Sezonu averaj farkıyla 2. sırada kapatan Galatasaray'da, seçim süreci sona erdi ve 38. başkan Burak Elmas seçildi. Bu gelişmenin ardından Elmas, seçim öncesinde açıkladığı gibi teknik direktör Fatih Terim'le devam etti.
Kadrodaki 6 isimle sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau ve Patrick van Aanholt'u da renklerine bağladı.
Cimbom sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Martin Linnes ve Ryan Donk'la sözleşme yenilemedi. Ayrıca Okan Kocuk'u da Giresunspor'a kiraladı. Jimmy Durmaz'ın da Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.