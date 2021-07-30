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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye elenen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılarda gündem ise orta saha transferi... Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Gedson Fernandes için yeniden nabız yoklayan Cimbom, yıldız ismin alternatifini de belirlemiş durumda. İşte o isim ve transferde son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 16:06
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Sezonu averaj farkıyla 2. sırada kapatan Galatasaray'da, seçim süreci sona erdi ve 38. başkan Burak Elmas seçildi. Bu gelişmenin ardından Elmas, seçim öncesinde açıkladığı gibi teknik direktör Fatih Terim'le devam etti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Kadrodaki 6 isimle sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau ve Patrick van Aanholt'u da renklerine bağladı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Cimbom sözleşmeleri sona eren Şener Özbayraklı, Martin Linnes ve Ryan Donk'la sözleşme yenilemedi. Ayrıca Okan Kocuk'u da Giresunspor'a kiraladı. Jimmy Durmaz'ın da Fatih Karagümrük'e transfer olması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşırken, rakibine deplasmanda 5-1, sahasında ise 2-1 mağlup oldu ve toplamda 7-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek G.Saray, 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım İskoç temsilcisiyle 5 Ağustos'ta İstanbul'da, 12 Ağustos'ta ise İskoçya'da mücadele edecek.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Sarı-kırmızılılar bu mücadele öncesinde takıma gerekli takviyeleri yaparak Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. St. Johnstone maçının başlamasına 24 saat kala G.Saray'ın yeni kadrosunu UEFA'ya bildirmesi gerekiyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Teknik direktör Fatih Terim de, PSV yenilgisi sonrasında "Her maç bizim için özellikle 7 Eylül'e kadar hem bazı oyuncular için karar vereceğimiz zaman dilimi, hem de yeni arkadaşlarımızın adaptasyonuyla iyi futbol oynayan takım haline geleceğimizi düşünüyorum." açıklamasında bulunmuş ve transferlerin devam edeceğini belirtmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

ORTA SAHA HAREKATI HIZ KAZANDI!

Geçtiğimiz sezon devre arasında kiralanan Gedson Fernandes'i yine renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, bu transfer için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Benfica ile kampa katılmış ve hazırlık maçlarında da süre almıştı.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Gedson Fernandes için G.Saray 2 milyon Euro kiralama ve 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte bir teklif iletmişti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Teknik direktör Fatih Terim de transferle ilgili son detayları aktararak, "Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu, biz de onu seviyoruz ancak bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Buna rağmen 1 Eylül'e kadar bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz. Her an her şey olabilir ama son cümleleri buydu. Hatta Türkiye'den başka kulüplerin de talip olduğu haberleri vardı ama onun Galatasaray'dan başka yerde oynayacağını açıkçası düşünmüyorum." şeklinde konuşmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Bu transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın sarı-kırmızılı takım B planını devreye sokacak. İşte deneyimli teknik adamın listesindeki bir diğer isim...

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

GEDSON OLMAZSA HERNANI!

Galatasaray, Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşamaması halinde bonservisi Parma'da bulunan Hernani için girişimlere başlayacak.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

Brezilyalı orta sahayla görüşmeler başlarken henüz bir anlaşmanın sağlanmadığı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

27 yaşındaki oyuncu, 2020 yazında Zenit'ten Parma'ya 6.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan orta saha hamlesi!

İtalyan temsilcisiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Hernan, geçtiğimiz yıl 35 maça çıktı. 1.88'lik orta saha 7 gol attı ve 3 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro olarak gözüküyor...

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