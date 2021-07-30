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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu averaj ile Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesemeden devam ediyor. Yıldız isimleri bir bir kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda geleceği merak edilen isimlerden biri de Mbaye Diagne... Senagalli futbolcunun yeni adresi de netleşmeye başladı. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 13:30
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Mbaye Diagne'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

TAKIMA GEÇ KATILMASI TEPKİ ÇEKTİ!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılı takımın sezon açılışına geç katılmış ve tepki çekmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

5 MİLYONLUK BEKLENTİ

Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken Galatasaray'ın en az 5 milyon Euro civarında yapılacak teklifleri kabul etmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

PSV MAÇINDA FİLELERİ SARSMIŞTI

Galatasaray'ın PSV'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Kırmızılıların tek golünü kaydeden Diagne, hazır ve istekli görüntüsüyle tüm otoriteleri şaşırtmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

TERİM'DEN DIAGNE SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV maçının ardından Diagne ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Terim yaptığı açıklamada, "Mbaye Diagne için kararımızı zaman içinde söyleyeceğiz. Gitme niyetindeydi ama yine de şu an oyuncumuz. Bizimle beraber. Herkesten faydalanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

PSV MAÇI SONRASI PAYLAŞIM GELDİ

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, PSV Eindhoven maçı sonrasında bir paylaşım yaptı. Diagne, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Golle geri döndüğüm için çok mutluyum. Her şeyimi ortaya koydum. İnşallah her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananları unutup, önümüze bakalım." ifadelerini kullandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

CAGLIARI'DEN DIAGNE HAMLESİ

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Mbaye Diagne için Cagliari resmi girişimlere başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Cagliari, Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME KAYDEDİLDİ

Cagliari'nin takımdan ayrılması beklenen Giovanni Simeone'nin yerini Mbaye Diagne ile doldurmayı planladığı aktarıldı. Haberde iki kulübün görüşmelerde ilerlemeye kaydettiği aktarıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

İNGİLTERE'DEN GELECEK TEKLİFLERİ BEKLİYOR

Cagliari ve Galatasaray'ın Diagne için görüşmelere başladığı da iddia etmişti. Senegalli golcünün İtalya'da oynama fikrine sıcak baktığı fakat İngiltere'den gelecek teklifleri de beklediği iddia edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yılın transfer süprizi! Diagne'nin yeni adresi...

İNGİLTERE'DE DİKKATLERİ ÇEKTİ

Mbaye Diagne geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıkıp 11 gol atmıştı. Devre arasında WBA'ya kiralanan Senegalli forvet İngiltere'de çıktığı 16 karşılaşmada attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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