Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Japhet Tanganga için teklif yapıldı (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Japhet Tanganga için teklif yapıldı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda temsilcisi PSV'ye elenenen sarı kırmızılılar ile ilgili maç sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı. Savunmaya transfer yapması beklenen Aslan'ın Tottenham'dan Japhet Tanganga için teklif yaptığı belirtildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri - GS spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:05
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Japhet Tanganga için teklif yapıldı (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Tanganga için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı ifade edilirken, İngiliz ekibinin kadrosunda düzenli oynatamadığı ve gelecek vaad eden oyuncusunu sarı kırmızılı takıma kiralama konusunda istekli olduğu vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan transfer bombası! Japhet Tanganga için teklif yapıldı (GS spor haberi)

Savunmanın ortasında ve sağ bekte oynayabilen Japhet Tanganga, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Gol ve asist katkısı veremeyen İngiliz oyuncu ayrıca ülkesinin U21 Milli takımında da yer alıyor. Tottenham altyapısından yetişen genç oyuncu 2019-2020 sezonunda A Takım'a yükselmişti.

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