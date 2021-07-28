Galatasaray şansını zorlayacak! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | GS haberleri

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMALAR! Fatih Terim, "Üçlü savunma ile oynadık, öyle başladık. Sonra dörde döndü. Arkadaşlar, bir strateji yaparsınız bazen. Bu da onlardan bir tanesiydi. Daha oyunu tutan, ilk başta pres yapacaklarını bildiğimiz için daha az pozisyon veren, ilk 20 dakikada gol yemeyen bir Galatasaray düşünmüştük. Nitekim 17-18. dakikalarda normal düzene döndük. Zaten en ufak bir işaretle 4-3-3'e dönme düzenimiz vardı. Onu da yaptık. O gün yeni veya değişik olan neyse hep ona atıf yapılır. Değişik olan şey üçlü savunmaydı. Kazansaydık deha olarak çıkardınız buradan. Öyle bir niyetim yok. Bu soru beni biraz geriye götürdü. Çok sık konuşmadığımız için bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Sosyal medyada, gazetede, televizyonda ne söyleniyorsa ona inanıyoruz. Esasında şöyle bir baktığımızda, bir sezon önceyi, yani mayısın sonunda biten ligden sonraki duruma iyi bakmak lazım. Nedir bu? Bir defa, lig biter bitmez aşağı yukarı biz 11 oyuncu falan kaybettik. Etebo, Henry, Saracchi, Halil ve Gedson. Otomatik olarak kulüplerine döndüler. Kendi mali sıkıntılarımız, artı UEFA'nın bizi üç sene cezalandırmasından kaynaklanan, bizim de mecburen, hiç istemememize rağmen kiralama yönetimini uygulamak zorunda kaldık.

Kötü şeyler hep Fatih Terim'e denk gelir ama ben hiç ağzımı açmam, şikayet etmem. Bunları kaybettik. Bunun dışında, Belhanda, Donk, Martin, Okan ve Şener bizimle değiller. Etti 11. Birden bire geçen sene ceza yemesine rağmen iki hazırlık maçımızın en formda oyuncusu Oğulcan'ı da kaybettik. Lisans vermediler. En formda oyuncumuzdu. Özellikle atakta faydalanacağım bir oyuncumdu. Bunlar yetmiyormuş gibi Yedlin'le Akbaba korona oldu. 13-14 kişiye düştük. Sağ bek yok. Orta saha sıfır. Bir tane var. O da 6 değil 8 numara. Aytaç. Oyunun üçlü veya dörtlü savunma ile bir alakası yok. O hata bana aittir, hiç itirazım yok ama bir sene önceden böyle çıktığınız zaman çok kısa sürede, 14 Haziran'da açtığınız sezonda; bir ay 15 gün içerisinde daha seçim yapılmamıştı. Galatasaraylılar lütfen beni iyi dinlesin. Sezonu açtığımızda daha seçim yapılmamıştı. 19'unda seçim olacak, yönetim seçilecek… O ayı unutun bir defa. Ben ve başkanımız aynı fikirde. Kısa vadeye kalite eklemek için bu finansal yükün altına girecek durumda değil Galatasaray. Zaman zaman okuyorum da. Başka şeyler de okuyorum. Şu oyuncular gelecekmiş de ben hayır demişim… Alioski'den bahsediyorlar. 3 sene için 7 milyon Euro artı bonus istediler. Orijinal sol bek de değil. Bu sene sol bek oynadı." diye konuştu.