Galatasaray PSV Eindhoven maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - PSV MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

GALATASARAY TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı sarı-kırmızılı taraftarlar yalnız bırakmadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 5-1 mağlup olduğu ilk müsabakanın rövanşında PSV'yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nun zemininin bakımda olması sebebiyle mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar da bu zorlu karşılaşma öncesi takımlarını yalnız bırakmadı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında stat kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak olmasına rağmen Galatasaray taraftarı, uzun bir aradan sonra tribünde yer alacak olmanın da verdiği heyecanla adeta maça akın etti.

GALATASARAY - PSV MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

DEPLASMAN GOLÜ KURALI DEVAM EDİYOR MU?

Alınan karar bu yıl dahil olmak üzere UEFA organizasyonlarında deplasman golü kuralını kaldırdı. Yani Galatasaray'ın fark atması maçı uzatmalara götürürken, 5 fark atması turu atlamasını sağlayacak.