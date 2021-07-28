Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Gs haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.
GALATASARAY - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed
PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi
MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!
Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.