Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Gs haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

GALATASARAY - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.