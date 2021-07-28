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Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Gs haberleri

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray ile Hollanda Ligi temsilcisi PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı ekibin sahaya çıkacağı 11'i duyurdu. Maçın detayları merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:30 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:32
Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Gs haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında PSV Eindhoven ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?

GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak. Galatasaray, PSV maçının biletlerini genel satışa çıkarttı. Passolig sahipleri, 750, 500, 400, 250 ve 175 TL'den bilet satın alabilecekler.

GALATASARAY - PSV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre Kılınç, Aytaç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi

MASSIMILIANO IRRATI YÖNETECEK!

Galatasaray - PSV müsabakasını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto oldu.

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